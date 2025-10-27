Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu söylentiler için “Tümüyle palavra” ifadesini kullanarak, siyasete yeniden dönme gibi bir planının olmadığını vurguladı.

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali talebinin yargı tarafından reddedilmesinin ardından, Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum hazırlığında olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bu iddialar, hem Kılıçdaroğlu hem de yakın çevresi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da, partiye olan bağlılıklarını koruduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine, bugün CHP’ye her zamankinden daha fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve bu süreçte partimize daha güçlü bir şekilde sahip çıkmak durumundayız.”

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasete geri dönmeyeceğini de ifade ederek, “Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey’in de yok. Eğer mahkeme ‘mutlak butlan’ kararı vermiş olsaydı, yalnızca geçici bir dönem için görev üstlenebilirdi. Ancak şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bundan sonra daha çok entelektüel çalışmalar yürütülecek” dedi.

Kılıçdaroğlu cephesi, son olarak siyasetten çekilme kararlarının kesin olduğunu, ancak ülkenin ve dünyanın yaşadığı değişim sürecine entelektüel katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.