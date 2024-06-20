Ünlü şarkıcı, fazla kilolarından kurtulduktan sonra saçlarını sarıya boyatıp sahneye geri döndü. Akalın'ın sahne kıyafeti, özellikle dekoltesiyle konuşuldu; birçok kişi, şarkıcının daha önce açık kıyafetleri eleştirdiği sözlerini hatırlattı.

Dekoltesi dikkat çekti

Akalın, 6 kilo yağ alarak toplamda 11 kilo vermişti ve bu süreçte diyetine devam ederek formunu korumayı hedefliyor. Geçmiş bayramlarda sahne almayan Akalın, bu bayramda hayranlarına Çınarcık'ta keyifli bir gece yaşattı. Sahnedeki spor kombin tercihi ve özellikle dekoltesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; birçok kullanıcı, Akalın'ın geçmişteki sözlerine atıfta bulunarak yorumlar yaptı.

Ünlü şarkıcının daha önce şunları dile getirdiği biliniyor: "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. Bazı şeylerin dozu kaçtı. 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı." Bu sözler, Akalın'ın sahnedeki kıyafet tercihini değerlendiren izleyiciler arasında tekrar gündeme geldi.