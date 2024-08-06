İzmir’in Buca ilçesi Menderes mahallesindeki bir apartman, son dönemde yaşanan korkunç olaylarla sarsıldı. Apartman sakinleri, adeta bir korku filmi senaryosunu andıran bir durumla karşı karşıya. Apartmanın alt katında yaşayan eski komşularının, evdeki şiddetli geçimsizlik, madde bağımlılığı ve halisünasyonlar nedeniyle yarattığı kaos, tüm apartmanı etkisi altına aldı.

Şiddetli kavgalardan, tehditlere ve karanlık sembollere kadar her şey, apartman sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Emniyet güçlerinin bu karmaşık duruma müdahale etmesini bekleyen apartman sakinleri, Emniyet Müdürlüğü’nden acil destek talep ediyor. Şahsın sürekli apartmanın etrafında ve parkta dolaştığı belirtiliyor.

‘Yok et burayı’

Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, Apartman sakinlerinden 24 yaşındaki hemşire İrem Kıroğulları, adeta bir korku filmini andıran apartmanda yaşadıklarını anlattı. Tüm apartmanda kara büyü sembolleri olduğunu aktaran Kıroğulları, “Şu anda oturmuş olduğumuz apartmanın alt katında yaşayan eski komşumuz bizlere adeta cehennemi yaşatıyor. Aşağıda şiddetli geçimsizlik yaşayan bir aile bulunuyordu. Ortada bir kadın ve çocukları var. Evden daima kavga sesleri geliyordu. Daha sonra kadının eşi madde kullanıcısı olduğu için eve almamaya başladı. Bu sefer de eşi eve girebilmek için geceleri demir parmaklara vurarak korkunç sesler çıkartıyordu. Daha sonra bu şahıs madde bağımlılığının etkisiyle halisünasyonlar görmeye başladı sanırım. Dün ise eve girerken apartmanımızda ve komşularımızın kapısının üzerinde çeşitli yazıların ve sembollerin olduğunu fark ettik. ‘Yok olsun’, ‘Yok et’ gibi yazılar da yazılmıştı. Önce çocuklar yaptı sandık ancak sonrasında şahıs gece yarısı evimize gelerek ve babamı küçük bir çocuk olarak algılayarak “Senin annen benim karıma büyü yaptı. Sizin yüzünüzden bu haldeyiz” dedi.

Apartmanı havaya uçurup ateşe vereceğini söylüyor. Üstelik çocuklarının gözü önünde evindeki bütün eşyaları keserek paramparça etmiş. Apartman sakinleri olarak şikayette bulunduk ancak emniyet görevlileri adamı aldıktan sonra serbest bıraktı.nBiz İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden destek bekliyoruz” diyerek acilen emniyet güçlerinin konuya el atmasını talep etti.