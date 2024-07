Son birkaç yıldır yaz başlayınca, insanlar sahillere plajlara akın edince en çok paylaşılan şey bu yerlerde ödenen ücretlerin fişleri oluyor.

Türkiye’ de bu konudan şikayetçi olmayan yok hatta işletme sahipleri bile şikayetçi. Garip olan ise her yıl bu fiyatlar artarak devam etmekte. Şikayetler de öyle. Bir konudan herkes şikayetçi ise neden çözüm bulunamıyor ayrıca pahalı ise neden bu işletmelere gitmeye devam ediliyor. Tam bize özgü bir paradoks bu. Şikayet et ama çözüm bulmak yerine yanlışa da devam et.

Tam da bu düşünce yapısı bizi bütün sorunlarla baş başa bırakmaya devam ediyor. Televizyon kanallarında bile kocaman kocaman laflar eden aklı başında yorumcular bile her konuda şikayetlerini dile getirip yanlışları göz önüne seriyor. Dikkat ederseniz kimse çözüm yolundan ya da uzlaşmadan bahsetmiyor.

Biz milletçe kolay olanı yapmaya alıştığınız için çözüm yerine soruna odaklıyız.

Seneye de bu yazının aynısını yazacağıma eminim “nedir bu sahildeki fiyatlar biri buna dur demeli”

Umarım ortaya çıkar bu pahalılıktan kimin şikayetçi olduğu