Demir-çelik sektöründe kâr marjları şirketler arasında ciddi farklılık gösteriyor. Ortalama net kâr marjı %4,11, medyan değer ise %1,82 seviyesinde bulunuyor. Sektörde liderlik Kıraç Galvaniz’in elinde; şirketin net kâr marjı %41,45 ile dikkat çekiyor.

Sektörde kârlılık farklılıkları

Net kâr marjı, şirketlerin satış gelirlerinden tüm giderler çıkarıldıktan sonra elde ettikleri kârı gösteriyor. Kıraç Galvaniz, %41,45 ile sektörde açık ara öne çıkarken, Blume Metal Kimya (%9,21), Mega Metal (%8,13) ve İskenderun Demir Çelik (%5,46) da pozitif performans sergiliyor.

Medyan değer olan %1,82 seviyesinde Ereğli Demir Çelik bulunuyor. Tuğçelik (%3,50) ise medyanın üzerinde yer alıyor.

Negatif kâr marjı olan şirketler

Sektörde bazı şirketler zarar açıklayarak negatif marjda yer aldı. Kardemir grubu (%-0,85), İzmir Demir Çelik (%-2,39) ve Yükselen Çelik (%-19,41) sektörde zayıf kârlılığı temsil ediyor.

Uzman değerlendirmesi

Analistler, Kıraç Galvaniz’in yüksek kâr marjının sektörde ayrı bir konuma işaret ettiğini belirtiyor. Sektördeki uçurumlar, verimlilik ve maliyet yönetiminin şirket performansında kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.