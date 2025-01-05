Soğuk havaların başlamasıyla birlikte bitki çaylarına olan ilgi artıyor. Özellikle ıhlamur, kış aylarının vazgeçilmezi olarak dikkat çekiyor. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak tüketilen ıhlamur, veri sisteminin güçlendirilmesi, kavrama ve soğuk algınlığı gibi çıkışın iyi gelmesiyle bilinmektedir.

Konya'daki aktarlarda ıhlamura olan talebin artığını aktaran esnaf Hüseyin Arslan, "Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlarımızın ıhlamura ilgisi her geçen gün artıyor. Ihlamur, hem doğal hem de etkili bir şifa veriyor" dedi.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Uzmanlar, ıhlamurun sadece bir içecek olarak değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki etkiler nedeniyle de tüketilmesinin altını çiziyor. Antioksidan özellikleri sayesinde sistemin sağlığını sağlar ıhlamur, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletiyor ve rahatlatıcı etkisiyle ön plana çıkıyor

Kış mevsiminde sağlıklı kalmak için sıcak bir fincan ıhlamurun hem vücuda hem de ruh haline iyi geldiğinde belirten uzmanlar, düzenli tüketimin önemine dikkat çekiyor.