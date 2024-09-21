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Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 40 günlük asker olan Umut Bal, 19 Eylül’de görevi başında rahatsızlandı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal'a zatürre teşhisi konuldu. Bal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Eskişehir 'de vatani görevini yapan Er Umut Bal (20), kaldırıldığı hastane de hayatını kaybetti.

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