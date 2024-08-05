TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da kaleci Kıvanç Küçükkarış yuvadan uçtu. Tecrübeli kalecinin bonservisini almak için kulübe para ödediği ve sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Geçen sezon devre arasında Bucaspor 1928'den transfer edilen 30 yaşındaki kaleci Kıvanç, Menemen formasıyla 14'ü normal sezon, 1'i Play-Off olmak üzere 15 lig maçına çıktı. Deneyimli eldiven ile 1'inci Lig'den Manisa FK ve Boluspor'un 2'nci Lig'den ise Vanspor FK ve Arnavutköy Belediyespor'un ilgilendiği iddia edildi.