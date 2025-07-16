Akıllarda iz bırakan oyunculuk performansıyla ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş, imaj değişikliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisiyle ünlenen 17 yaşındaki Mina Demirtaş, geçtiğimiz sezon, genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalamıştı.

Final sonrası sezonun yorgunluğunu atmak için gözlerden uzak kalmayı tercih eden güzel oyuncu bu süreçte dizi ve film teklifleri alıyordu.

İmaj değişikliği yaptı

Uzun süredir paylaşım yapmayan güzel oyuncu imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarına kahkül yaptıran Demirtaş'ın son görünümü sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi. Sadece imajıyla gündemden düşmeyen Mina Demirtaş'ın, Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'nun dahil olduğu kadrosuyla dikkat çeken Güzelkoy için masaya oturduğu iddiaları bulunmakta.