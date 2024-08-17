Türk Kızılay Konak Şubesi, Yamanlar Dağı'ndaki orman yangınına müdahale için harekete geçti. Bölgede görev yapan ekipler için su, ayran, kumanya gibi gıda destekleri sağlanırken, yaralı işçi ve itfaiyecilere de tıbbi yardım ulaştırıldı.

Başkan Bingöl: "Şube personellerimiz saha desteği sağlıyor"

Türk Kızılay Konak Şubesi, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda çıkan ve söndürme çalışmaları süren orman yangını için seferber oldu. Yangın bölgesine ilk müdahalede bulunan ekipler, yangın söndürme çalışmalarında görev alan personeller için ayran, su, kumanya ve çeşitli gıda destekleri sağladı. Yaralanan orman işçileri ve itfaiye ekiplerine de acil tıbbi yardım ulaştırıldı.

Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, İzmir'deki yangına müdahale eden ekiplere yönelik destek çalışmalarını anlattı. "Alevlerle mücadele eden birçok orman işçisi ve itfaiyeciye tıbbi destek veriyoruz. Şube personellerimiz ve gönüllülerimiz, zor koşullara rağmen aralıksız çalışmaya devam ediyor," dedi.

Yamanlar Dağı'ndaki bu felakete karşı verilen mücadelenin her anı büyük bir özveri gerektiriyor. Yangın söndürme ekipleri, Kızılay'ın desteğiyle daha güçlü!