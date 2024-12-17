Yeni sezonda kadroya dahil olan Neslihan Yeldan’ın yaptığı sitem dolu paylaşım, set ortamıyla ilgili yeni soru işaretlerini gündeme getirdi.

Neslihan Yeldan’dan Adab-ı Muaşeret Vurgusu

Dizide Nilay’ın annesi Serap karakterine hayat veren Yeldan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, medeniyet ve görgü kurallarına dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Büyüğe saygı, küçüğe sevgi, empati, teşekkür etmek gibi küçük ama etkili cümleleri kuramıyorsak, medeniyetten yoksunuz demektir,” diyerek adeta isyan etti. Bu sözlerin dizi setinde yaşanan bir gerilime mi işaret ettiği, yoksa genel bir mesaj mı olduğu henüz netleşmedi. Ancak takipçileri, Yeldan’ın sözlerinin sete yönelik bir eleştiri olduğunu öne sürerek tartışmayı büyüttü.

Kaan Taşaner Erken Veda Etti

Diziye yeni sezonda dahil olan bir diğer isim, Kaan Taşaner de hikâyenin istediği şekilde ilerlemediğini belirterek projeden ayrıldı. Taşaner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hikâyenin gidişatı benim istediğim yere evrilmedi. Bu nedenle daha fazla devam etmek istemedim,” diyerek kararının ardındaki nedenleri paylaştı. Oyuncunun setten ayrılırken sergilediği tepki, izleyiciler arasında çeşitli yorumlara yol açtı.

Müjde Uzman: ‘Tükendim’ Diyerek Veda Etti

Geçtiğimiz sezon Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, “Tükendim” diyerek projeye veda etmişti. Sosyal medyadaki uzun açıklamasında, yoğun set temposu ve yaşamındaki sıkışmışlık hissini dile getiren Uzman, sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kaldığını ifade etmişti. Ünlü oyuncunun, “Ruhum sıkıştı, mecalim kalmadı,” sözleri, sektördeki yoğun tempoya yönelik dikkat çekici bir itiraz olarak yorumlanmıştı.

Sette Sorunlar mı Var?

Yaşanan ayrılıklar ve Neslihan Yeldan’ın sitemi, set ortamında ciddi bir iletişim sorunu olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. İzleyiciler, dizinin arka planındaki bu olayların projeye nasıl yansıyacağını merak ediyor.

Kızılcık Şerbeti, her ne kadar reytinglerde başarı yakalasa da, oyuncu kadrosunda yaşanan bu tür ayrılıklarla adından söz ettiriyor. Bakalım dizi, bu süreçten nasıl çıkacak?