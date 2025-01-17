Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yapımını Gold Film’in üstlendiği ve Faruk Turgut’un yapımcılığını yaptığı diziye Ece İrtem, "Işıl" karakteriyle katıldı. Nilay, Görkem ve babasının ayrılığından sonra diziye yeni bir soluk getirecek olan Işıl, Kıvılcım’ın arkadaşı olarak hikâyeye dahil oluyor.

Işıl, yalnızca Kıvılcım’ın çevresine değil, Abdullah’ın yeni açacağı otelin müdürü olarak Ünal ailesinin dünyasına da adım atacak. Bu gelişme, dizide dengeleri değiştirecek olayların habercisi gibi görünüyor.

Ece İrtem kimdir?

5 Ocak 1991 tarihinde Sivas’ta doğan Ece İrtem, 34 yaşında. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun olan İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle sektöre adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde yaşayan Ece İrtem, bu zamana kadar birçok projede yer aldı. En son yer aldığı yapım ise SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'dur.

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İrtem, hem yeteneği hem de güzelliğiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Şimdi ise Kızılcık Şerbetinde "Işıl" karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.