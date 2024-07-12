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15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle KKTC'deki Boğaz Şehitliği'nde de pazartesi günü anma töreni düzenlenecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edilmesiyle son buldu.

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakan ve milletvekillerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde gerçekleştirildi.

LEFKOŞA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC ) anma programı düzenlendi.

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