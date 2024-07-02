Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KOBİ kredileri haziran ayında yüzde 1,85’lik bir artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yıllık büyüme oranı yüzde 30’un altına düştü. Sıkı para politikası, finansmana erişimi zorlaştırırken kredi faiz oranlarının yükselmesine neden oluyor.

Finansal sıkılaştırmanın etkileri

Sıkı para politikası ve makroihtiyati tedbirler, KOBİ kredilerinde de kendini göstermeye başladı. Geçen yıl aylık yüzde 9’a varan büyümeler kaydeden KOBİ kredileri, bu yıl mayıs ayında yüzde 0,11 daralma yaşarken, haziran ayında yüzde 1,85’lik bir artış kaydetti. Ancak yıllık büyüme oranı, sektör genelinde yüzde 30’un altına geriledi.

KOBİ kredi faizleri yüksek

BDDK’nın haftalık verilerine göre, 21 Haziran itibariyle toplam KOBİ kredileri 3 trilyon 612 milyar 418 milyon liraya ulaştı. KOBİ kredilerine uygulanan faiz oranları yüzde 50-51 arasında değişirken, bu oran ticari kredi faizlerinin altında kalıyor. KOBİ kredilerinde en büyük paya, yüzde 42,94 oranıyla kamu mevduat bankaları sahip. Ancak geçen yıla göre kamu mevduat bankalarının payı 4,4 puan azaldı.

Yerli ve yabancı bankaların payı artıyor

Yerli özel mevduat bankalarının KOBİ kredilerindeki payı yüzde 22,4 seviyesine yükselirken, geçen yıla göre payını 2,7 puan artırdı. Yabancı özel mevduat bankalarının payı ise yüzde 17,91 seviyesine çıkarak, geçen yıla göre 0,9 puanlık bir artış kaydetti. Mevduat bankalarının toplam KOBİ kredilerindeki payı ise son bir yılda 0,77 puan düştü ve bu payı katılım bankaları üstlendi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde KOBİ kredileri aylık yüzde 4-6 arasında büyüme gösterdi. Nisan 2023’te yüzde 8,88 artan KOBİ kredileri, mayıs ve haziran aylarında yüzde 5 ve yüzde 7 büyüdü. Ancak, politika faizinin artırıldığı haziran toplantısının ardından temmuz ayında aylık yüzde 1,36 artış kaydedildi. Bu yıl mart ayına kadar KOBİ kredilerindeki aylık büyüme yüzde 2 seviyelerinde değişirken, martta yüzde 5,23’e çıktı. Nisan ayında ise sert bir gerilemeyle yüzde 2,16’ya inen aylık büyüme, mayıs ayında yüzde 0,11 daralma gösterdi. Haziran ayında ise aylık yüzde 1,85’lik bir artış kaydedildi.