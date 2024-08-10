Ezine ilçesi Millet Bahçesi'nde bankta bulduğu çantanın içinde büyük miktarda para bulan işçi emeklisi Halil Başkan, gösterdiği dürüstlükle övgü aldı. Başkan, çantanın içindeki 21 bin 600 TL ve çeşitli kişisel eşyalarla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Çanta sahibinin kimliği belirlendi

Emniyet yetkilileri, çantanın sahibi olarak geçimini badanacılık yaparak sağlayan Mehmet Ogan'ı belirledi. Ogan, çantasının kaybolduğunu öğrendikten sonra emniyet müdürlüğüne giderek Halil Başkan'dan çantasını teslim aldı.

Dürüstlüğüyle örnek oldu

Halil Başkan'ın bulduğu çantayı sahibine teslim etme kararı, dürüstlüğün ve toplumsal sorumluluğun önemini bir kez daha ortaya koydu. Başkan, örnek davranışıyla yerel halkın takdirini kazanırken, Mehmet Ogan ise kaybolan eşyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu olay, toplumda güven ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan güzel bir örnek oldu.