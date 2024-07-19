Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevler belli oldu. Daire Başkanı olarak görev yapan 3 isim Genel Sekreter Yardımcılığı’na getirildi. 8 Daire Başkanlığı’nda ise değişim yaşandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir yönetim kadrosunda değişikliğe gitti.

3 isim Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanırken, 8 Daire Başkanlığı’nda değişikliğe gidildi. 6 Şube Müdürü ise Daire Başkanı oldu. Başkan Büyükakın organizasyon yapısında yapılan değişiklikleri sosyal medya hesaplarından “Kıymetli hemşerilerim. Sizlere daha da iyi hizmet edebilmek için hem organizasyon yapımızı yeniledik hem de yeni görevlendirmeler yaptık” ifadesiyle duyurdu.

3 YENİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Gökmen Mengüç Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam ederken Daire Başkanı olarak görev yapan Ali Yeşildal, Numan Balaban ve Ebubekir Ardıç yeni dönemde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapacak. Eski Genel Sekreter Yardımcılarından Ali Haydar Bulut Kentsel Yenileme ve Planlama Ofis Başkanlığı’na, Hasan Aydınlık Yerel Kalkınma Ofis Başkanlığı’na, Sadık Uysal ise İletişim Ofisi Başkanlığı’na getirildi.

8 DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA DEĞİŞİM

Alınan karar doğrultusunda Raşit Fidan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, Murat Yavuz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na, Mustafa Cebeci Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na, Taha Hülagü Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na, Mehmet Köse Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na, Nagehan Malkoç Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, Mustafa Dursun Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na, Salih Mülayim ise Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na atandı.