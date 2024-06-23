Bunlar da ilginizi çekebilir

Bahçe sahibi Bilal Kutlu, gazetecilere, otomobilin demir bariyere çarptığını gördüğünü ve ardından düşme sesini duyduğunu belirterek, kaza sonrası araçtan çıkmaya çalışan sürücüye yardım ettiğini anlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bariyer e çarpan otomobil, yolun yaklaşık 4 metre alt kısmındaki bir evin meyve bahçesine düştü.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak meyve bahçesi ne düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.