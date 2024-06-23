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Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapınca bariyere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapınca bariyere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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