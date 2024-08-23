Maçtan dakikalar
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dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Kocaelispor'un Mendes'in kafa vuruşunda kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.
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dakikada ceza sahası sol çaprazından Pedrinho'nun şutunda top kaleci Mehmet'te kaldı.
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dakikada sol kanattan Muharrem Cinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğulcan Çağlayan kafayla topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor öne geçti. 1-0
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dakikada soldan Celal'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Salih'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
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dakikada Sefa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mustafa'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
Hakemler ve kadrolar
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Josip Vukovic, Pedrinho (Yusuf Cihat Çelik dk. 86), Barış Alıcı (Yunus Emre Gedik dk. 70), Isaac Mendes (Furkan Gedik dk. 86), Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk.70), Marcos Alves (Miji Caktas dk. 61)
Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Burak Öksüz
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç (Muhammed Furkan Özhan dk.67), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Yakup Kırtay dk. 44), Celal Hanalp, Odise Roshi (Salih Sarıkaya dk.67), Giovanni Crociata, Sefa Akgün (Özgür Sert dk.88), Toni Tasev (Mustafa Fettahoğlu dk.88), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Gökhan Akkan, Muhammed Emin Yavaş, Cengizhan Bayrak, Süleyman Enes Karakaş
Teknik Direktör: Hakan Kutlu