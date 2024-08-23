Bunlar da ilginizi çekebilir

dakikada sol kanattan Muharrem Cinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğulcan Çağlayan kafayla topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor öne geçti. 1-0

Merkezefendi, Randall'ın yerine NBA yıldızını getirecek

Merkezefendi, Randall'ın yerine NBA yıldızını getirecek

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.