TÜM KURUMLAR “SULAK ALAN” STATÜSÜ KONUSUNDA BİRLEŞTİ, RESMİ BAŞVURU KARARI ALINDI

Kuşadası Kent Konseyi tarafından Kocagöl Lagünü’nün korunması ve statüsünün belirlenmesine yönelik düzenlenen çalıştay, 8 Ekim 2025 tarihinde Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İki oturum halinde yapılan toplantıda, lagünün ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği ve karşı karşıya olduğu tehditler masaya yatırıldı.

Çalıştayın ana hedefi, Kocagöl Lagünü’nün doğal yapısının korunarak sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak oldu.

“KOCAGÖL SADECE KUŞADASI’NIN DEĞİL, DOĞANIN MİRASI”

Toplantının ilk oturumunda sunum yapan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Göçmen, Kocagöl Lagünü’nün mevcut durumu, ekolojik önemi ve korunması gereken değerleri hakkında kapsamlı bilgi verdi. Göçmen, “Kocagöl sadece Kuşadası’nın değil, doğanın bize emaneti. Onu korumak, tüm canlıların ortak sorumluluğu” dedi.

GENİŞ KATILIM – BİR EKSİKLE

Çalıştaya; Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü (DKMP), DKMP Aydın Şube Müdürlüğü, DKMP Söke Müdürlüğü, Orman İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, TMMOB Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği, Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Kuşadası Kent Dayanışması, Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği, TEMA Güzelçamlı Temsilciliği, HBVAKV, Dağ Çiçeği Yürüyüş Grubu ve EKODOSD Derneği temsilcileri katıldı.

Ancak, davet edilmesine rağmen Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden çalıştaya herhangi bir temsilcinin katılmaması dikkat çekti. Katılımcılar, böyle önemli bir çevre gündeminde tüm yerel yönetimlerin bir arada olmasının önemine vurgu yaptı.

SULAK ALAN STATÜSÜ İÇİN ORTAK KARAR

Çalıştayın sonunda, Kocagöl Lagünü’nün “sulak alan” statüsüne kavuşturulması gerektiği konusunda tüm paydaşlar arasında görüş birliği sağlandı. Lagünün korunması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na resmi başvuru yapılmasına karar verildi. Başvuru sürecinin başlatılması ve takibinin Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülmesi benimsendi.

GELECEĞE MİRAS VURGUSU

Katılımcılar, Kocagöl Lagünü’nün doğal ve ekolojik değerlerinin korunmasının yalnızca bugünün değil, geleceğin de sorumluluğu olduğunu ifade etti. Tüm kurum ve kuruluşların, lagünün korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edecekleri bildirildi.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde, Kocagöl Lagünü’nün korunmasına yönelik proje geliştirilmesi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

KOCAGÖL İÇİN ORTAK İRADE

Kuşadası Kent Konseyi’nin öncülüğünde gerçekleşen bu çalıştay, Kocagöl Lagünü’nün yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir miras olarak korunması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.