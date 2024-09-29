Aydın’ın Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı başladı. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçenin tanınmış kadın çiftçisi ve belediye meclis üyesi Hicrigül Eroğlu’nun tarlasında düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Hasat sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir’in de eşlik ettiği Başkan Arıcı, pamuk toplama makinesinin direksiyonuna geçerek pamuk topladı. Başına taktığı takkesiyle dikkat çeken Arıcı, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek onlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Pamuk tarlasındaki hasadın ardından çiftçilerle birlikte yemek yiyen Başkan Arıcı, çiftçilerin dilek ve beklentilerini yerinde dinleyerek her zaman destek olacaklarını vurguladı.

Başkan Arıcı, “Koçarlı’nın verimli topraklarında bereketli bir hasat dönemine girdiğimiz için çok mutluyuz. Çiftçilerimizin elbet sorunları var ancak biz her zaman çiftçilerimizin yanındayız” dedi. Ayrıca, çiftçilerin emeğinin karşılığını alacağı verimli bir sezon olmasını diledi.

Tarla sahibi Hicrigül Eroğlu ise dönüm başına 500 kilo rekolte beklediklerini belirterek, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.