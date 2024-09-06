İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Kurtuluş Savaşı’nın izlerini taşıyan eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapıyor. **"Yanık Yurt - Kurtuluş Savaşı’nda Batı Anadolu ve İzmir Yangınları"** sergisi, 12 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de kapılarını açacak. Sergi, Batı Anadolu’da Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan yangınları ve özellikle 1922 Büyük İzmir Yangını'nı merkezine alıyor. Ziyaretçiler, görsel ve işitsel materyallerin yanı sıra koku alma duyusunu da harekete geçiren özel bir sergileme tekniği ile karşılaşacak.

Arşivler ilk kez gün yüzüne çıkıyor

Sergi, APİKAM arşivlerinden, özel koleksiyonlardan ve birçok yerli ve yabancı kurumdan derlenen fotoğraf, film, belge ve objelerle Kurtuluş Savaşı dönemine ışık tutuyor. Sergide, Milli Mücadele’nin son günlerinde Batı Anadolu’da yaşanan yangınların daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarına yer veriliyor. Ayrıca, Nejat Yentürk koleksiyonundan ve Albert Kahn Arşivi’nden derlenen görsellerle, ziyaretçilere savaş yıllarının trajedisini yeniden yaşatacak.

Benzersiz bir duyusal deneyim: Yanık kokusu

"Yanık Yurt" sergisi, görsel ve işitsel unsurların yanı sıra koku duyusunu harekete geçiren bir deneyim sunuyor. Sergi alanında yaratılacak yanık kokusu, ziyaretçilere yangınla tahrip edilmiş İzmir sokaklarında dolaşıyormuş hissini yaşatacak. Bu özel koku, MG International Fragrance Company tarafından sergiye özgü olarak tasarlandı.

Yangın sonrası yapılan ilk binada sergileniyor

Serginin gerçekleştirildiği APİKAM binası, Büyük İzmir Yangını'ndan sonra inşa edilen ilk yapılardan biri olma özelliğini taşıyor. Uzun yıllar İtfaiye Santrali olarak hizmet veren bu bina, serginin tarihsel derinliğine ayrı bir anlam katıyor. Ayrıca, sergide İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda muhafaza edilen ve Büyük İzmir Yangını sırasında kullanılan itfaiye araçları da ziyaretçilerin ilgisini çekecek sürprizlerden biri olacak.

Sergi, 20 Haziran 2025’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.