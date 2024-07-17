Konak Belediyesi, 10-13 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Okulları ile bu yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici kılıyor. Sayısal Beceri, Okuma-Yazma, Sosyal Beceri Atölyeleri ve Dijital Okuryazarlık kursları ile çocuklar, yeteneklerini geliştirip yeni beceriler kazanacaklar.

23 Temmuz - 06 Eylül Arasında iki kur

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği Yaz Okulları, Aziziye ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Beştepeler Sosyal Tesisi'nde iki dönem halinde gerçekleşecek. İlk dönem 23 Temmuz - 16 Ağustos, ikinci dönem ise 13 Ağustos - 06 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Yaz okulları kapsamında, 10-13 yaş arası çocuklar sayısal ve okuma-yazma becerilerini geliştirecek, kültür ve sanat yeteneklerini keşfedecek ve yaratıcılıklarını artıracaklar. Aziziye, Zeytinlik ve Beştepeler'de düzenlenecek olan kurslar, 20 kişilik sınıflarda haftada üç gün, salı, çarşamba ve perşembe günleri 10.00 - 14.00 saatleri arasında yapılacak.

Kayıtlar devam ediyor

Toplamda 240 çocuğa eğitim verilecek olan yaz okullarına kayıtlar başladı. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, (0232) 422 52 36 numaralı telefondan ulaşabilir veya kursların düzenleneceği tesis ve merkezlere başvurabilirler.