Konak Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında 3-5 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti sunmaya hazırlanıyor. 11 farklı merkezde açılan 23 sınıfla 'Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'ne kayıtlar başladı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen bu projeyle çocuklar, yarım veya tam gün eğitim alabilecekler.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor

Konak Belediyesi’nin dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için sunduğu 'Mutlu Çocuklar Oyun Evleri', Toros, Beştepeler, Aziziye ve diğer semt merkezlerinde hizmet verecek. 7 Ekim 2024’te sınıflar kademeli olarak açılmaya başlayacak. Tam gün eğitim alan çocuklara öğle yemeği de sunulacak, bu da eğitimde fırsat eşitliğinin bir parçası olarak önem taşıyor.

Kayıtlar internet üzerinden

Başvurular, Konak Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden kolayca yapılabiliyor. 2 Ekim'e kadar sürecek kayıt sürecinde, veliler telefonla da bilgi alabiliyor. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, projeyle ailelerin üzerindeki bakım yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Çocuklarımız güvende, anneler rahat"

Başkan Nilüfer Mutlu, çocukların hem güvenli bir ortamda eğitim alacağını hem de annelerin sosyal ve iş hayatına katılmalarını kolaylaştıracaklarını ifade etti. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına bu tür hizmetlerin çok önemli olduğunun altını çizdi.