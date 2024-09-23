Konak Belediyesi’nin yaz tatili boyunca gerçekleştirdiği ‘Mutlu Çocuklar Sokağı’ etkinlikleri, çocuklara sokaklarda özgürce oynama fırsatı sundu. 3 ay boyunca her hafta iki farklı mahallede yapılan etkinliklere 18 mahalleden yaklaşık 5 bin çocuk katıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun da bizzat katıldığı bu etkinliklerde, sokaklar trafiğe kapatılarak çocukların güvenli bir ortamda doyasıya eğlenmesi sağlandı. Çocuklar, patates baskısından çiçek dikimine kadar birçok atölye ile el becerilerini geliştirirken, ip atlama, seksek gibi geleneksel oyunlarla da nostaljik anlar yaşadı.

Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Etkinlikler kapsamında sadece eğlenceli aktiviteler değil, aynı zamanda çevre bilinci oluşturacak atölyeler de yer aldı. Spor tutkunu çocuklar için ise sokaklara basketbol ve voleybol sahaları kuruldu, minyatür kale futboluyla küçük futbolcular hünerlerini sergiledi. Zeka oyunları, yapbozlar ve legolarla da yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulan çocuklar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak tatilin keyfini çıkardı.

Etkinlikler Devam Edecek

Başkan Mutlu, etkinliklerin çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Mutlu Çocuklar Sokağı ile mahallelerimizi yeniden çocuk kahkahalarıyla doldurduk. Çocuklarımızın sokaklarda özgürce oyun oynadığı, sosyalleştiği bu etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Okulların açılmasıyla sona ereceği düşünülen etkinliklerin ise bir süre daha devam edeceği müjdesini verdi.