İzmir’in en merkezi ilçelerinden biri olan Konak, olası afetlere karşı hazırlık amacıyla belirlenen toplam 40 farklı toplanma alanına sahip. Bu alanlar, vatandaşların güvenli bir şekilde bir araya gelerek afet durumunda temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için büyük önem taşıyor. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün çalışmaları ve Konak Belediyesi'nin destekleriyle belirlenen bu noktalar, her mahallede kolay erişilebilir şekilde planlandı.

İşte detaylar...

19 Mayıs Mahallesi: 19 Mayıs Parkı

Konak ilçesinin simgesel bölgelerinden biri olan 19 Mayıs Mahallesi’nde, afet toplanma alanı olarak 19 Mayıs Parkı belirlenmiştir. 700 Sokak üzerinde yer alan bu park, geniş yeşil alanıyla özellikle güvenli toplanma ve acil durum iletişimi açısından uygun bir konuma sahiptir.

Akıncı Mahallesi: Hatuniye Parkı

Anafartalar Caddesi üzerinde konumlanan Hatuniye Parkı, afet durumunda vatandaşların hızlıca ulaşabileceği güvenli bir alan olarak belirlenmiştir. Parkın çevresindeki sosyo-kültürel tesisler de acil durumlar için önemli bir avantaj sunmaktadır.

Altıntaş Mahallesi: Üçyol Meydanı

Konak’ın yoğun bölgelerinden biri olan Altıntaş Mahallesi'nde, toplanma alanı olarak İnönü Caddesi üzerinde yer alan Üçyol Meydanı belirlenmiştir. Geniş refüj alanları ve yeşil çevresi sayesinde afet durumunda kolay erişilebilir bir nokta olarak öne çıkmaktadır.

Anadolu Mahallesi: Atatürk Meydanı

Yeni Plevne Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Meydanı, afet sırasında mahalle sakinlerinin güvenli bir şekilde toplanabileceği geniş bir alandır. Sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapan bu meydan, afet durumunda ihtiyaç duyulacak altyapıya sahiptir.

Göztepe Mahallesi: Susuzdede Parkı

Doğal ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu bölgede yer alan Susuzdede Parkı, afet toplanma alanı olarak belirlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminde olan bu park, afet anında huzurlu ve güvenli bir ortam sunma amacı taşımaktadır.

Ferahlı Mahallesi: Remzi Selvi Parkı

1162 Sokak üzerinde yer alan Remzi Selvi Parkı, Konak Belediyesi tarafından afet toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Sessiz ve sakin konumu ile afet durumunda bölge sakinlerine güvenli bir sığınak sağlamaktadır.

Halkapınar Mahallesi: Gıda Çarşısı Teknik İş Merkezi Çevresi

Halkapınar Mahallesi’nde, geniş alanlarıyla dikkat çeken Gıda Çarşısı Teknik İş Merkezi çevresi, afet toplanma noktası olarak belirlenmiştir. Bu bölgedeki park ve açık alanlar, güvenli bir şekilde vatandaşların bir araya gelebileceği alanlardır.

Kılıç Reis Mahallesi: İhsan Alyanak Parkı

324 Sokak üzerinde bulunan İhsan Alyanak Parkı, geniş yeşil alanları ile afet sırasında güvenli toplanma noktası olarak tercih edilmektedir.

Konak Mahallesi: Konak Meydanı

Konak’ın kalbinde yer alan Konak Meydanı, hem merkezi konumu hem de geniş açık alanları ile olası bir afet durumunda vatandaşların güvenle toplanabileceği önemli bir noktadır.

Piri Reis Mahallesi: Abdi İpekçi Parkı

Piri Reis Mahallesi’nde bulunan Abdi İpekçi Parkı, afet sonrası güvenli toplanma noktalarından biridir. Park, aynı mahallede yer alan Piri Reis Parkı ile desteklenerek daha geniş bir alan sunmaktadır.

Konak Belediyesi, olası bir depremde vatandaşların güvenli bir şekilde toplanabileceği alanları belirlemiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi tarafından yönetilen bu alanlar, afet sırasında tüm ihtiyaçları karşılamak için gerekli altyapıya sahip. Her alanda, geniş bir vatandaş kitlesinin güvenliğini sağlayabilecek alanlar belirlenmiş olup, parklar, meydanlar ve yeşil alanlar en çok tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor.

Güvenli alanların tam listesi ve detaylı bilgileri için Konak Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.