Konak Belediyesi’nin Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, tedavi edilen ve rehabilite edilen özel kedileri, onlara kalıcı bir yuva vermek isteyen duyarlı hayvanseverlerle buluşturuyor. Yürüyüş veya görme engelli kediler, güvenli bir ortamda sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Engelli kediler için güvenli bir alan: Konak Belediyesi’nin özel projesi

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak yaşamı şartlarında zorluk yaşayan, sağlık sorunları olan kedilere güvenli bir barınma alanı sunuyor. Yürüyemeyen ya da görme engelli kediler, burada tedavi edilerek rehabilite ediliyor. Tedavi süreçlerinin ardından ise kediler, sıcak bir yuva bulabilmek için sahiplendirilmek üzere hazırlanıyor.

Patili dostlar yeni bir başlangıç için sahiplerini bekliyor

Bu özel kediler, Engelli Kedi Evi'nde vakit geçirdikleri güvenli oyun ve dinlenme alanlarında, ziyaretçilerle de etkileşime girerek daha kolay sahiplenilme sürecine giriyor. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yeni yuva arayan her kediye, güvenli ve sevgi dolu bir yuva arayışı için kapılarını açıyor. Engelli Kedi Evi, sadece fiziksel engelleri bulunan kediler için değil, tüm patili dostları sahiplenmeye teşvik ediyor.

Engelli kedilere ömürlük yuva: Her sevimli patinin ihtiyacı var

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, engelli kedilerin özel ihtiyaçları olduğunu vurgularken, bu kedilerin ömürlük yuvalara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Mutlu, "Sokak koşullarında yaşam mücadelesi veren, çoğu kez terk edilmiş olan bu kediler, sevgiye en çok ihtiyaç duyanlar. Onlara sahiplenerek yeni bir hayat verebiliriz," dedi. Başkan Mutlu, özellikle engelli kedilerin sahiplenilmesine dikkat çekerek, herkesi Konak’taki Engelli Kedi Evi'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Satın alma, sahiplen! Konak’ta farkındalık yaratılmaya devam ediyor

Konak Belediyesi, sahiplendirme konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Patilerin Festivali de, kedilerin sahiplenilmesine yönelik büyük bir adım oldu. Bu festivale katılanlar arasında, Engelli Kedi Evi sakinleri de yer aldı ve mutlu yuvalara kavuştu. Bu yıl da etkinlikler devam ederken, duyarlı hayvanseverlerin desteğiyle engelli kedilere kalıcı yuvalar bulunmaya devam edilecek.