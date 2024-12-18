Kapsayıcı Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile hibe alan Konak Belediyesi, atık toplama sistemini yeni araçlarla daha verimli hale getiriyor.

Konak Belediyesi’nden yeni araçlar

Konak Belediyesi, çevreyi koruma ve geri dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım attı. "Kapsayıcı Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, belediyeye 1 adet mobil atık toplama kamyonu ve 10 adet elektrikli triportör hibe edildi. Bu yeni araçlar, atıkların daha etkin şekilde toplanmasını sağlayarak, şehirdeki geri dönüşüm sürecini hızlandıracak.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyenin filosunu yenileme sözünü yerine getirdiğini belirterek, atıkların ayrıştırılmasına acilen başlanmasının önemini vurguladı. Başkan Mutlu, “Yeni araçlarımız filomuzu güçlendirecek ve daha düzenli bir atık ayrıştırma sistemi oluşturmamıza yardımcı olacak” dedi.

Teslim töreni düzenlendi

Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen törenle araçlar teslim alındı. Törende Başkan Mutlu'nun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve UNDP Türkiye yetkilileri de yer aldı. Proje kapsamında belediyeye kazandırılan araçlar, çevre koruma çalışmalarında önemli bir rol oynayacak. Yeni araçlar, Konak Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmalarında hız ve etkinlik kazandırırken, şehirdeki düzensiz atık toplama süreçlerini de düzenli bir sisteme entegre etmeyi amaçlıyor.

“Proje bizim için çok önemli”

Törende konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, projeye büyük önem verdiklerini belirterek, atık ayrıştırma sürecinin şehirdeki düzensiz toplama yöntemlerinden daha etkili hale geleceğini vurguladı. Proje ile atık toplayıcı grupların da sistemin bir parçası haline getirileceğini söyledi.

"Yerel yönetimlerle iş birliği önemli"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, yerel yönetimlerle iş birliği yapmanın önemine değinerek, İzmir’e ilk ziyaretinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Merino, atık yönetiminin dünyanın büyük bir sorunu olduğunu belirtti ve Konak Belediyesi'ni bu alandaki başarılı çalışmaları için tebrik etti. Merino ayrıca, Roman gençler için yürütülen projelerin başarılı sonuçlar elde ettiğini ve bu iş birliklerinin genişleyerek devam edeceğini dile getirdi.