Konak Belediyesi, ilçe genelinde güvenlik riski oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binaların yıkım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bugüne kadar 162 yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Mutlu; Oğuzlar Mahallesi 1260 Sokak ve Küçükada Mahallesi 1433 Sokak'ta yapılan yıkımlarla birlikte mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden yapıların ortadan kaldırıldığın açıkladı. Yıkımdan sonra ortaya çıkan molozlar ise belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Yıkımlar sürecek

Metruk binaların yalnızca çevre estetiğini bozmakla kalmadığını, aynı zamanda halk sağlığı ve güvenliği açısından da ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak'ımızdaki metruk yapıları tek tek tespit ediyor ve yasal süreçler tamamlandıkça yıkımlarını hızla gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizi daha güvenli ve yaşanabilir hâle getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.