Avrupa Birliği desteği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) yürütücülüğünde hayata geçirilen “Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı” kapsamında düzenlenen etkinliklerin son halkası, Konak Modern ve Umurbey Mahallesi’nin sokaklarında sanatseverlerle buluştu.

“Fermantasyon” başlığı altında bugüne kadar farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren proje, yeni sergisiyle Umurbey’i adeta açık hava sanat galerisine dönüştürdü. Açılışa katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sanatçılarla birlikte eserleri gezerken, “Konak’ın kültür ve sanat damarını canlı tutan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum” dedi.

Kapanış sergisi, Konak Modern’in yanı sıra 1512, 1519, 1522, 1523, 1525, 1527 ve 1532 sokaklara yayıldı. Ali Çetinkaya, Jaku, Atakan Tuna, suatilyus, Tuğçe Akay, Fatih R. Altan, Canavar, Funda Gülşen, Tan Taşpolatoğlu, Yama/Maya kolektifi (Ege Bulut, Uygar Mando, Dide Sevinçok, Berk Selamoğlu), Cenkhan Aksoy, C. Yunus Emre Avcı & Tolga Koloğlu, Demet Bilgen, Cabilka, Deniz Su Bozkurt ve Janset Evcimen’in eserlerinin yer aldığı sergi 24 Ekim’e kadar görülebilecek.

Öte yandan, 19 Eylül’de Konak Modern’de açılan ve 21 genç sanatçının katılımıyla gerçekleşen Fermantasyon Sergisi de 14 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Ayça Su Değirmenci’den Azra Çapraz’a, Armağan Şıvgın’dan Sevil Kaplan’a kadar geniş bir katılımcı listesine sahip sergi, hem Konak Modern’de hem de Umurbey sokaklarında izlenebiliyor.

İzmirliler için sanatla dolu bir deneyim sunan proje, kentin kültürel belleğine yeni bir katkı sağlamış oldu.