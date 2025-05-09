Konak Belediyesi işçilerini kapsayan sözleşmeyle en düşük maaş 58 bin 94 TL, en yüksek maaş 77 bin 500 TL olarak belirlendi. Grev sona erdi.

Konak Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube arasında imzalanan 11'inci dönem toplu iş sözleşmesiyle en düşük maaş 58 bin 94 TL oldu. İki günlük grev sona erdi.

Toplu sözleşmede mutabakat sağlandı

Konak Belediyesi'ne bağlı MERBEL A.Ş. çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında imzalandı. Grev sürecinin ardından Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun araya girmesiyle anlaşmaya varıldı.

Maaşlar ve ek haklar belirlendi

İmzalanan sözleşme kapsamında en düşük maaş 58 bin 94 TL, en yüksek maaş ise 77 bin 500 TL olarak açıklandı. Ek haklar arasında 8 bin 500 TL tutarında gıda kartı, 84 yevmiye ikramiye, direksiyon primi, kıdem zammı ve kadın çalışanlara ayda bir gün regl izni yer aldı.

Başkan Mutlu: Omuz omuza çalışacağız

Toplu sözleşmeye ilişkin açıklama yapan Başkan Mutlu, "Toplu sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Yine hep birlikte, yan yana, omuz omuza Konak için güzel şeyler yapacağız" dedi.

SODEMSEN ve sendikadan açıklama

SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederken, "Başkanımız işçilerin taleplerine en yakın çözümü sunmak için çaba gösterdi" ifadelerini kullandı. Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras ise, "Toplu sözleşmeye son noktayı koyan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Konak'ta temizlik ekipleri yeniden sahada

Grev süresince ara verilen temizlik hizmetleri, sözleşmenin imzalanmasıyla yeniden başladı. Belediye ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.