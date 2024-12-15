Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kermeste yaptığı konuşmada, kadınların her alanda görünür olmasına dair kararlılıklarını yineleyerek, “Konak’ta kadın bir belediye başkanıyla yola çıktık ve dedik ki; kadın emeğini ve kadınları görünür kılacağız. Kadınlar artık Konak’ta her yerde olacaklar. Bu amaçla ilk kadın emeği kermesimizi düzenledik” dedi.

Kadınlar, Yılbaşı Kermesinde El Emeği Ürünlerini Sergiledi

Alsancak Dominik Caddesi’nde gerçekleştirilen Yılbaşı Kermesi, Konak Belediyesi semt merkezleri kursiyerleri ve başvuru yapan Konaklı kadınların el emeği ürünleriyle dolu hediyelik stantları ile büyük ilgi gördü. Yılbaşı hediyesi almak isteyen İzmirlilerin akın ettiği kermeste, hediyelik eşyaların yanı sıra konser ve halk dansları gösterisi de kermese renk kattı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kermes stantlarını ziyaret ederek kadın üreticilere destek oldu; ayrıca, Konak Kültür Orkestrası’nın konserine katılarak şarkı söyleyip, dans etti.

Yeni Yılda Kadın Emeği Daha Da Görünür Olacak

Kadınların ve emeğinin daha görünür olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Mutlu, kermeste katılımcılara teşekkür ederken, “Bu birlikte geçirdiğimiz ilk yılbaşı. Kadınların emeği ve varlığı Konak’ta her yerde olacak. Bugün, ilk kadın emeği kermesimizi yeni yıl öncesinde sizlerle paylaşıyoruz. Katılan tüm kadınlara emekleri için teşekkür ederim. Bu coşkuyu ve neşeyi hep birlikte yaşadık” dedi.

Konak’ın Diğer Mahallelerinde de Kermesler Düzenlenecek

Başkan Mutlu, Yılbaşı Kermesi’nin sadece Alsancak’la sınırlı kalmayacağını müjdeledi. “Konak’ın her mahallesinde de yılbaşı kermesleri düzenleyeceğiz. Ülkemizin mevcut durumu göz önüne alındığında, herkesin biraz neşelenmeye ihtiyacı var. Konak’ın her mahallesinde müzikle, dostlarımızın katılımıyla eğlenerek bu yılı uğurlayacağız. Umuyorum ki 2025, hepimiz için çok daha güzel geçer” şeklinde konuştu.

Kadınlardan Başkan Mutlu’ya Teşekkür

Kermese katılan kadın üreticiler de Başkan Mutlu’ya teşekkürlerini iletti. Konak Belediyesi semt merkezlerinde kursiyer olarak yer alan kadınlar, “Burada hepimizin emeği var. Aile bütçemize katkı sağlamak için yaptığımız ürünleri burada değerlendirebildiğimiz için Nilüfer Başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca, bu kermeslerin devam edeceğine dair verdiği söz de bizleri çok mutlu etti” dediler.

Emek ve Sanat Bir Arada

Konak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek gösterisiyle başlayan kermeste coşku doruğa çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, caddeye marşlar eşliğinde girerek atmosferi daha da neşelendirdi. Konak Kültür Orkestrası ise Uğur Sayınbatur şefliğinde birbirinden eğlenceli şarkılarla kermese katılanlara keyifli anlar yaşattı. Konseri izleyenler, şarkılara eşlik ederken dans ederek yılbaşı coşkusunu hep birlikte yaşadılar. Kadın emeğinin ve sanatın ön planda olduğu yılbaşı kermesleri, aralık ayı boyunca İzmir’in farklı noktalarında devam edecek.