UEFA Konferans Ligi’nde play-off maçlarının tamamlanmasıyla birlikte bu sezon turnuvada mücadele edecek takımlar netleşti. Türkiye'yi Kupa 3'te temsil edecek olan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini öğrenmek için bugün gerçekleştirilecek kura çekimini bekliyor.

Yeni sezonda Konferans Ligi’nde kura çekimi özel bir yazılım kullanılarak yapılacak. UEFA katsayı sistemine göre takımlar, Konferans Ligi’nde 6 torbaya ayrılacak. Bu sistem, aynı ülkeden gelen iki kulübün birbiriyle eşleşmemesi gibi kriterleri de göz önünde bulundurarak, eşleşmelerin rastgele ve çakışma olmadan gerçekleşmesini sağlayacak.

Kura çekimi ne zaman ve nerede?

Konferans Ligi kura çekimi, bugün Monako’daki Grimaldi Forum’da yapılacak ve saat 15:30'da başlayacak. Çekiliş, UEFA’nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Kura çekiminin tüm detayları ve canlı takibi, spor haberlerinde yer alacak.

Yeni format nasıl olacak?

Bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatla birlikte, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşaması yerine lig usulü uygulanacak. Avrupa Ligi’nde 36 takım, dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere sekiz rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi’nde ise her takım, üçü iç sahada, üçü deplasmanda olmak üzere altı rakiple mücadele edecek.

Her iki turnuvada da ilk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24’üncü sırada yer alan ekipler play-off turunda karşılaşacak. Play-off turundan itibaren ise çift maçlı eleme sistemi geçerli olacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

1. TORBA

Başakşehir

Chelsea

Kopenhag

Gent

Fiorentina

Real Betis

2. TORBA

Pafos

Legia Varşova

Heidenheim

Djurgardens

Rapid Wien

Panathinaikos

3. TORBA

Ljubljana

Omonia

HJK Helsinki

St. Gallen

Vitoria Guimaraes

Astana

4. TORBA

LASK Linz

Cercle Brugge

Shamrock R.

Larne FC

The New Saints

Lugano

5. TORBA

Celje

Apoel

Viktoria Plzen

Mlada Boleslav

Petrocub

Backa Topola

6. TORBA

Borac Banja Luka

J. Bialystok

Dinamo Minsk

Molde

Vikingur

Noah