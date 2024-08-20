Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 570'i geçti. Sağlık Bakanı Roger Kamba, bu yılın başından itibaren ülkede 16 bin 700'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vakanın tespit edildiğini duyurdu. Salgın, Afrika'nın 17 ülkesine yayıldı ve özellikle 15 yaş altındaki çocukları etkiledi.

Aralık 2022'de ülke çapında ilan edilen salgın sonrası virüsün yayılmaya devam ettiğini belirten Kamba, hastalığın genelde yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve ciltte su çiçeği benzeri döküntülerle başladığını açıkladı. Virüsün kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaştığı, vücut sıvıları ve kirli eşyalarla temas yoluyla yayıldığı bildirildi.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılıyor. DSÖ, Maymun çiçeği hastalığının adını 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.