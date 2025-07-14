İzmir’in körfez içindeki tek marinası İzmir Marina, 2025 yılında da mavi bayrağa layık görüldü. Marinada bu sezon uygulamalı yelken eğitiminin yanında çocuklara özel yüzme dersleri de verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) İZDENİZ AŞ tarafından işletilen ve kentteki tek marina olma özelliğini taşıyan İzmir Marina, bu yıl da marinalar kategorisinde Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

İzmir Marina'da düzenlenen yelken eğitimleri hem teorik bilgileri hem de uygulama heyecanını bir araya getiriyor. Yetişkinlere yönelik yelken eğitimleri bir gün teorik ve iki gün uygulamalı olarak toplam üç gün sürüyor. Ağustos ayında üç farklı tarih seçeneği ile verilecek eğitimler cuma, cumartesi, pazar günleri olacak.

Kontenjan sınırlı, eğitim ücreti 6 bin lira

Eğitimler katılımcılarına şehrin kalbinde rüzgâr ve denizle buluşma imkânı sağlayacak. 18 yaş ve üzeri deniz severlerin katılabileceği eğitimlerde kontenjan beş kişi ile sınırlı.

Eğitim sonunda katılımcılara “Türkiye Yelken Federasyonu D4 Eğitim Sertifikası” ve “Katılımcı Sertifikası” verilecek. Eğitimin ücreti ise 6 bin lira olarak belirlendi.

Kürek dersleri başladı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen bu uluslararası çevre ödülünü 2021’den bu yana koruyan marina, su sporlarını yaygınlaştırma misyonuyla dikkat çekiyor. İzBB Gençlik ve Spor Dairesi ile İzmir Kürek Kulübü iş birliğiyle marina bünyesinde kürek dersleri başladı.

Minik kulaçlar Marina havuzunda

İzmir Marina, yaz tatilini yüzme öğrenerek değerlendirmek isteyen çocuklar için de fırsat sunuyor. İzBB Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Buz ve Su Sporları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, İzmir Marina Eğitim Havuzu'nda çocuklara özel yüzme dersleri başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde program bir ay sürecek.