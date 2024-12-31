Ticaret Bakanlığı, konut kredilerinin şubeye gitmesi ve nemli imza bölümü olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik olarak kullanılabilme olanağına sahip düzenlemeleri hayata geçirildi.

Dijital dönüşüm adımları

Yürürlüğe giren yeni sistemlere, finansal hizmetlere mesafeli sözleşmelerde ve konut kredisi ile dijitalleşmeyi hızlandırmayı hedefliyoruz. Tüketicilerin krediye erişim süreci kolaylaştırılırken, dokümantasyon işlemleri azaltılıyor.

Hak arama süreci güçlendiriliyor

Tüketicilerin, çatışma durumlarında arabuluculuk ve hakem heyetlerine başvurular hakkında daha doğru bilgilendirilmesi sağlanacak. Bu sayede tüketicilerin hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Bu düzenlemeler, hem bireysel hem de konut kredileri gibi finansal işlemlerde dijitalleşmeyi teşvik ederek kişiye kolaylık sağlayacak