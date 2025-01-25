Konya'nın Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken 4 katlı bina, kısa sürede büyük bir faciaya yol açtı. Enkaz altında kalan 5 kişilik grup, hemen kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yardım bekledi.

Kurtarma çalışmaları başladı

Olay yerine sevk edilen çok sayıda kurtarma ekibi, bina enkazının altında kalan kişileri kurtarmak için hızla çalışmalara başladı. İlk gelen bilgilere göre, enkaz altındaki 5 kişiden 3'ü sağ olarak çıkarıldı, ancak diğer kişilerin durumuyla ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

Bina hakkında detaylı açıklama yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binanın kentsel dönüşüm kapsamında olmadığını, ancak iskan ruhsatının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, binayla ilgili herhangi bir şikayet veya başvuru olmadığını vurgulayan Altay, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak, binada bulunan 14 dairenin 12’sinin boş olduğunu ifade etti.