Konya’nın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.00 civarında Ereğli-Halkapınar yolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, M.E. yönetimindeki 42 ASB 764 plakalı otomobil, Hasan Akdemir'in kullandığı 42 V 1127 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.