Konya'nın Karapınar ilçesinde, asit dolu bir tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Oktay Demir hayatını kaybetti. Olayda, çevredeki tehlikeli kimyasal madde nedeniyle AFAD ekipleri de müdahalede bulundu.

Kaza, Ereğli-Karapınar kara yolunun İpekçi Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Oktay Demir’in (34) yönetimindeki asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tankerdeki asidin boşalması ve yükselen dumanlar nedeniyle ilk müdahaleyi gerçekleştirmekte zorlandı.

AFAD ekipleri de olay yerine sevk edilerek kaza alanında inceleme yaptı. Yapılan testlerde tankerde dökülen maddenin hidroklorik asit (tuz ruhu) olduğu tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bilgi verildi ve dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Oktay Demir’in cenazesi, yapılacak soruşturma sonrası yakınlarına teslim edilecek.