Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik Mahallesi’ne kazandırılan ve yapımı son aşamaya gelen düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiği düğün salonu tamamlanmak üzere.

Tesiste incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçede sosyal hayatın gelişmesiyle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ladik Düğün Salonu’nun ikmal inşaatında artık son aşamaya gelindiğini paylaşan Başkan Altay, “4 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz, Ladik’te sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlayacak, evlenen genç çiftlerimize Konya’ya yakışır bir imkan sunacak düğün salonumuzu inşallah en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmış olacağız. Bununla birlikte Ladik meydanda çevre düzenlememiz ve doğalgaz sonrası Ladik girişinde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Konya’nın 31 ilçesinde Büyükşehir Belediyesi olarak hız kesmeden işlerimizi tamamlamaya devam ediyoruz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN ALTAY LADİK’TE BİLGEHANE ÖĞRENCİLERİYLE DE BULUŞTU

Başkan Altay, daha sonra Ladik’te Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Bilgehanelerin yaz etkinliklerine katılan öğrencilerle de bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, Bilgehanelerin gençler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

