Geçtiğimiz ay vefat eden Konyalılar Federasyonu Başkanı Yusuf Devebacak’ın yerine Celal Kurşun seçildi. Başgöze Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nde yapılan seçimde oy birliğiyle göreve gelen yeni başkan Kurşun, önemli açıklamalarda bulundu.

Yusuf Devebacak'ın hatırısına sahip çıkılacak

Kurşun, Konyalıların sevgi ve saygıyla andığı Yusuf Devebacak’ın ani ölümünün üzücü olduğunu belirtti ve "Konya hemşehri sivil toplum kuruluşlarında ve siyaset dünyasında uzun yıllar önemli görevler üstlenen Yusuf Devebacak’ın hatırasına sahip çıkacağız" dedi.

Her şey Türkiye ve Konyalılar için

Kurşun, ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, Konyalılar arasında dayanışma ve uyumu sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. "Her şey ülkemiz ve Konyalılar için" diyen Kurşun, projeler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini vurguladı.