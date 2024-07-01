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Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Yeni transferler Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol ve Josip Calusic'in de yer aldığı antrenman, açma ve germe hareketleriyle sona erdi.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, üç gruba ayrılarak dönüşümlü koşunun ardından 8'e 8 oyun oynadı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 'da futbolcular, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenman ını yaptı.

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