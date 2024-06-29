KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sol kanat Yusuf Erdoğantransfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Stadyumda yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik'in de hazır bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Erdoğan, ligde 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf, takımımızda 10 numaralı formayı terletecek. Yusuf Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: aa