Sokakta yaşayan hayvanlara, özellikle de köpeklere “ötanazi” (öldürme) tartışmalarıyla tepkilere neden olan 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’de onaylandıktan sonra farklı illerde köpekler katledilmeye başlandı.

AK Partili Niğde Belediyesinin geçici hayvan bakımevindeki onlarca köpeğin katledildiğinin ortaya çıkmasının ve Ankara’da Altındağ Belediyesine ait barınağın çevresinde çok sayıda köpeğin öldürülmüş hâlde bulunmasının ardından bugün de Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait vahşi depolama alanına çuvallar içerisinde bırakılmış 15 ölü köpek bulundu.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Sorumlular adalet önünde hesap verecek” dedi.

Uzunköprü Doğayı ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, belediyeye ait çöplükte çok sayıda ölü köpeğin çuvallar içerisinde vahşi depolama alanına bırakıldığını tespit etti.

Dernek yetkilileri, karşılaştıkları manzarayı cep telefonuyla kaydedip, Uzunköprü Belediyesi'ni de etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılması ile harekete geçen belediye ekipleri, olay hakkında inceleme başlatarak, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de olay sonrası sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili savcılığa verilen dilekçede Hayvanları Koruma Kanunu gereğince “Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldüren kişi, altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.

“Şiddetle kınıyoruz”

Belediye Başkanı Martin, sokak hayvanlarının vahşice katledilmesini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Martin, “Çöplük alanına kimliği belirsiz kişilerce bırakılan, kimliği belirsiz kişilerce katledilen sokak hayvanlarıyla alakalı sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bizler sivil toplum örgütleri ve Uzunköprü Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Çünkü onların yaşamdan koparılmasını şiddetle kınıyoruz. Sorumlular adalet önünde hesap verecek. Bu süreçten sonra sivil toplum örgütleriyle birlikte onların yaşam haklarını sonuna kadar savunacağımızı da kamuoyuna belirtmek istiyorum” dedi.

Altındağ’da ne olmuştu?

Ankara’nın Altındağ ilçesinde belediye barınağında hayvan katliamı yapıldığı iddiası üzerine bölgeye giden avukat ve yurttaşlar barınak bölgesinde hayvan mezarları buldu. Bazı cansız hayvan bedenlerinin toprağın dışarısında kaldığı görülürken, bazı cansız köpek bedenlerinin ise poşetler içinde atıldığı görüldü. Bazı köpeklerin de başlarının kesilerek öldürüldüğü kayıt altına alındı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar’ın aralarında olduğu altı belediye personeli gözaltına alındı.

MHP’li siyasetçiye barınak üzerinden 60 milyon ihale bedeli

Niğde Belediyesinin ise barınaklarındaki hayvanları katledip toplu mezarlara gömdüğü iddiası kamuoyunda büyük infial yaratırken Niğde Belediyesi katliamı “Tamamen kanuna ve vicdana uygun açıklamasıyla savundu.

Tartışmalar sürerken, belediyenin barınak ihalelerini yandaş şirketlere verdiği ortaya çıktı.

Sözcü’nün haberine göre hayvan barınağındaki tadilat ve ameliyathanenin yapım ihalesi ile mama ihalelerini MHP Niğde Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Ülkü Ocakları Niğde Başkan Yardımcısı Beyazıt Demirkol’un şirketi kazandı. Şirkete 2019’dan bu yana 60 milyon lira ödendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut mama ihalelerinin bir önerge ile TBMM gündemine getirdi ve İçişleri bakanı Ali Yerlikaya’ya “Köpek katliamı yapan belediye bu kadar mamayı ne yapacak? İhaleleri hangi firma kazanmıştır?” diye sordu.