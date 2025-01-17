Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Korkuteli ile Elmalı ilçelerini birbirine bağlayan yolun yarın hizmete açılacağını açıkladı. Proje ile bölge halkının ulaşım süresi büyük ölçüde kısalırken, trafiğin daha güvenli ve konforlu hale geleceği bildirildi.

"46 dakikalık yol 25 dakikaya indi"

Bakan Uraloğlu, 45,7 kilometrelik Korkuteli-Elmalı yolunun 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlandığını belirterek, “Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak, Korkuteli ile Elmalı arasındaki süreyi 46 dakikadan 25 dakikaya indirdik” dedi. Proje, İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını sağlıyor.

Önemli yatırımlar hayata geçirildi

Uraloğlu, yol projesi kapsamında 30 metrelik Öküzgözü-1 ve 35 metrelik Öküzgözü-2 köprülerinin yanı sıra, 2 farklı seviyeli kavşak ve 15 hemzemin kavşağın inşa edildiğini açıkladı. Çevredeki yerleşkelerin bölünmüş yola bağlantısının da sağlandığı ifade edildi.

"Yıllık 493,5 milyon lira tasarruf"

Yeni yolun getireceği ekonomik faydaları da vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

Zamandan tasarruf: 386,8 milyon lira

386,8 milyon lira Akaryakıttan tasarruf: 106,7 milyon lira

106,7 milyon lira Toplam tasarruf: 493,5 milyon lira

493,5 milyon lira Karbon salımı azalışı: 6 bin 375 ton

Elmalı şehir geçişi modernleşiyor

Yıl içinde Elmalı şehir geçişinin bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirileceğini belirten Uraloğlu, mevcut tek yolun bölünmüş yol konforuna kavuşturularak trafik güvenliğinin artırıldığını ifade etti.