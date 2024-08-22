Korsanların taktıkları tek göz bandının, yaygın inanışın aksine, yaralanma sonucu kaybettikleri tek gözü saklamakla ilgili olmadığı ortaya çıktı. Göz bandının asıl amacı, korsan kaptanlarının sürekli olarak aydınlık ve karanlık ortamlar arasında geçiş yaparken yaşadıkları göz adaptasyon süresini ortadan kaldırmaktır.

Hepimiz aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama ani bir geçiş yaptığımızda gözlerimizin karanlığa alışması için belli bir süre gerektiğini tecrübe etmişizdir. Göz, karanlık ortama hemen adapte olamaz ve bu süre zarfında görüş netliği azalır.

Korsan gemilerinde kaptan korsanlar, güverte ile depo veya kamaralar arasında sıkça geçiş yaptıkları için bu göz adaptasyon süresi onların savaş ve kritik anlarda büyük bir dezavantajına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için korsanlar göz bandını stratejik bir şekilde kullanıyorlar.

Güverteye (aydınlığa) çıktıklarında göz bandını çıkarıp, gün boyunca göz bandının altında karanlıkta kalan gözlerini kullanıyorlar. Bu yöntem sayesinde, göz bandı takılı göz, karanlıkta kalmaya alışmış olarak bekliyor ve bu sayede ani geçişlerde karanlığa hemen adapte olup net görmeye başlıyor.

Bu pratik, özellikle savaş gibi saniyelerin kritik olabileceği anlarda gözün karanlığa alışma süresini ortadan kaldırarak büyük bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle korsanların göz bandı, aslında savaş ve strateji için hayati bir işlev görüyor.