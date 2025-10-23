KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı kapsamında sağlanan “İş Geliştirme Desteği” için başvurular 31 Ekim 2025’te sona eriyor. Girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansman ve hibe desteği sağlanacak.

KOSGEB İş Geliştirme Desteği için son gün 31 Ekim

KOSGEB, girişimcilere yönelik destek programlarına devam ediyor. Girişimcilik Destek Programı kapsamında verilen “İş Geliştirme Desteği” için başvurular 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınıyor.

Destekten yararlanmak isteyen girişimcilerin başvuru sürecini 31 Ekim 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

2 milyon TL’ye kadar finansman ve hibe desteği

KOSGEB, girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve üretim kapasitesini artırmaları amacıyla işletmelere 2 milyon TL’ye kadar finansman sağlıyor.

Sağlanan desteklerin ödemeleri ise 36 ay ertelemeli olarak başlayacak.

Destek programı;

Yazılım,

Danışmanlık,

Üretim,

Teknoloji

gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor.

Kimler başvurabilir?

KOSGEB tarafından yapılan açıklamaya göre;

“İş Kurma Desteği” için KOSGEB desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,

“İş Geliştirme Desteği” için ise; Telekomünikasyon, Yazılım programlama, Danışmanlık ve bilişim altyapı hizmetleri, Veri işleme ve barındırma, Bilimsel araştırma ve Ar-Ge çalışmaları

alanlarında faaliyet gösteren girişimciler başvuru yapabilecek.



Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular, KOSGEB’in e-Devlet entegrasyonu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

Başvuru formunu dolduran girişimciler, gerekli belgeleri sisteme yükledikten sonra onay sürecine geçebiliyor.

KOSGEB yetkilileri, desteklerin özellikle teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı işletmelere öncelik sağlayacağını belirtti.