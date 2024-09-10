Aydın’ın Efeler ilçesinde, Anavatan Partisi eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat’ın evinde ölü bulunması, bölgede büyük şok etkisi yarattı. 68 yaşındaki Özpolat’ın, Güzelhisar Mahallesi 48 Sokak üzerindeki dairesinde cansız bedeni bulundu.

Olayın ayrıntıları

Olay, bir apartmanın üçüncü katından kötü kokuların yayılmaya başlaması üzerine fark edildi. Mahalle sakinleri, durumun ciddiyetini anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, evde bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cemal Aydın Özpolat kimdir?

Yapılan incelemelerde, ölen kişinin Cemal Aydın Özpolat olduğu belirlendi. Özpolat, bir dönem radyo programcılığı yapmış ve Anavatan Partisi Aydın İl Başkanlığı görevini yürütmüştü. İlk tespitlere göre, Özpolat’ın yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.