CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelinde köy okullarının kapatılması ve taşımalı eğitim sistemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu soru önergesiyle dikkat çekici sorular yöneltti. Gürer, köy okullarının kapatılmasının kırsal bölgelerdeki eğitim hayatı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını belirterek, bu durumun aynı zamanda tarımsal üretimi ve köy yaşantısını da derinden etkilediğini vurguladı.

Köy okulları neden kapanıyor?

Gürer’in yazılı soru önergesinde, 2002-2024 yılları arasında kapatılan köy ve kasaba okullarının sayısı, bu okulların yeniden açılma durumu ve taşınan öğrenci sayıları gibi önemli konular yer aldı. Özellikle taşımalı eğitim sisteminin, öğrenci başarısına ve kırsal kesimde yaşayan ailelerin günlük hayatına olan etkileri masaya yatırıldı.

Bakan Tekin’in açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürer’in sorularının tamamına yanıt vermezken, taşımalı eğitimle ilgili bazı detayları paylaştı. Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde 618.056 ilköğretim, 394.644 ortaöğretim öğrencisinin taşımalı eğitim sistemine dahil edildiğini açıkladı. Ayrıca, taşımalı eğitimde en fazla öğrenci taşıyan iller arasında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van'ın önde geldiğini belirtti.

Niğde’de kapatılan okulların durumu

Tekin, 2002-2024 yılları arasında Niğde’de 31 köy ve kasaba okulunun kapatıldığını ifade etti. Bu okulların büyük bir kısmı ortaokul düzeyinde olup, taşınan öğrencilerin eğitimlerine farklı okullarda devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Niğde’de taşınan öğrenci sayısının 2024 yılında 17.200’e düştüğünü de ekledi.

Gürer’den sert eleştiri

Ömer Fethi Gürer, taşımalı eğitimin bitirileceği sözlerinin yerine getirilmediğini belirterek, kırsal kesimde yaşayan çocukların eğitimde büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi. "Köy okullarının kapanması, öğrencilerin erken saatte yola çıkması ve uzun mesafeler kat etmesi eğitim başarısını olumsuz etkiliyor. Ayrıca ailelerin okul-öğrenci ilişkisi kopuyor, köylerden şehirlere göç hızlanıyor" dedi.