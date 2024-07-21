Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Ekincik Koyubu sene sıcakların 45 ile 50 derece artmasıyla serinlemek isteyen kampçıların ve tatilcilerin uğrak yeri haline geldi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi doğası denizi ve güneşiyle adeta gelen misafirleri harikalar diyarı gibi karşılamakta.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler Köyceğiz Ekincik Koyu’nu tercih ediyor. Köyceğiz’de denize girilebilecek en güzel yerlerden birisi olan Ekincik, her sene yoğun olarak tatilcileri ağırlıyor. Köyceğiz’e 35 kilometre mesafede bulunan Ekincik’e denizden de tekne turlarıyla ziyaret ediliyor.

Belediye ekipleri seferber oldu

Köyceğiz Belediyesi çok güzel bir karar alarak çadırı kamp yapmak isteyen vatandaşlara Belediyenin kendi kurduğu çadırlarla hizmet vermekte başkan çadır kampında bulunan vatandaşların tuvaletlerden duşlardan ve çevreden temiz bir şekilde yararlanmaları için 7/24 belediye ekiplerini seferber etmekte belediye çalışanların Güler yüzlüğü ve disiplinli çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanmakta.

Ekincik Koyu zeytin ve çam ağaçlarından oluşan doğasıyla saklı bir cennet olarak değerlendiriliyor. 3 km’lik plajıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet eden Ekincik, temiz ve sakinliği ile cazibe merkezi konumunu koruyor. Köyceğiz Belediyesi başkanı ekinci'ye çok önem veriyor. Ekincik aynı zamanda Turizm Bakanlığı tarafından da takip edilmekte Köyceğiz Belediyesi’ne bağlı bir çadır kamp alanı ve tesis bulunuyor. Kamp alanına piknik masaları koyan Köyceğiz Belediyesi, Ekincik Plajı’nın temizlik ve diğer hizmetlerini de karşılıyor.